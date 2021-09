Nach geplatztem Wechsel zum DFB: Stuttgart-Profi Borna Sosa gibt Debüt für Kroatien

Abwehrspieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat nach seinem gescheiterten Verbandswechsel zum Deutschen Fußball-Bund sein Debüt für die kroatische A-Nationalmannschaft gegeben. Der Außenverteidiger spielte beim 0:0 der Kroaten in der WM-Qualifikation in Russland am Mittwochabend 90 Minuten durch. Auch für die Partien in der Slowakei am Samstag und gegen Slowenien am kommenden Dienstag steht der 23-Jährige im Kader des Vizeweltmeisters.

Anzeige