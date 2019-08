Geplatzte Kooperation zwischen RB Leipzig und Paderborn: "Wir haben gelernt"

Paderborn. Es war der Aufreger in der Sommerpause: die beabsichtigte Kooperation zwischen RB Leipzig und Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Es blieb bei der Absicht. Der medienwirksamen Ankündigung des Projektes durch RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff folgte die Abkündigung durch den Partner einige Tage später. Die Zeit dazwischen: ein Sturm der Entrüstung, vor allem auf Seiten der SCP-Fans. Die Verantwortlichen in Paderborn haben ihre Lehren aus den Vorgängen gezogen. „Wir haben allerdings gelernt, in Zukunft bei solchen Entscheidungen die Fans früher in den Dialog einzubauen und einige Dinge differenzierter zu betrachten“, so Geschäftsführer Martin Hornberger gegenüber dem SPORTBUZZER.