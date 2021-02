Der geplatzte Coup: IceFighters-Coach Gerike wollte Comeback als Spieler starten

Was ist passiert?

17. Januar, ein Sonntag: Die Leipziger spielen in Tilburg und verkaufen sich gut. Am Ende gewinnen die favorisierten Holländer erst nach Verlängerung 4:3. Nicht so gut läuft es für Coach Gerike. Er und der Schiedsrichter mögen sich nicht, der Leipziger wird auf die Tribüne geschickt und bekommt eine Spieldauer-Strafe. Beim nächsten Match gegen Hamburg am 20. Januar, Mittwoch, ist er gesperrt, er darf sein Team nicht coachen. Also muss Co-Trainer Roberto Pohle für ihn ran. Weil Pohle noch keine A-Lizenz hat, muss für ihn beim Deutschen Eishockey Bund (DEB) für das eine Match eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Formsache.