"Gequirlte Kacke" und "Käsequark": Babbel wütet nach Trainer-Rochade gegen Flick, Funkel und Hütter

Deutliche Worte von einem Berufskollegen: Der frühere deutsche Nationalspieler Markus Babbel geht nach den Trainer-Rochaden in der Bundesliga hart mit Coaches wie Hansi Flick, Friedhelm Funkel oder Adi Hütter ins Gericht. "Mir geht da einiges auf den Zeiger. Mir fehlt die Ehrlichkeit, es wird nur noch rumgeeiert", sagte der Europameister von 1996 der Schweizer Zeitung Blick. "Dazu diese diplomatischen Aussagen, mit denen keiner was anfangen kann. Als Fußballfan fühle ich mich verarscht, ich kann ja nichts mehr glauben, was gesprochen wird", fügte er hinzu.

