Gerade erst verpflichtet: Muss RB Leipzig den baldigen Abgang von Angelino fürchten?

Leipzig. Die Freude bei den Fans war groß, als RB Leipzig am Freitagabend mitteilte: "Kaufoption greift! Angelino bis 2025!" Umso unschöner dann die Botschaft, die die Moderatoren des TV-Senders SkySportNewsHD am Montag in ihrem Transfer-Update überbrachten. Der Vertrag des Spaniers enthalte eine Ausstiegsklausel. Die greife schon im kommenden Sommer. Wer den Linksverteidiger verpflichten wolle, müsse dann 60 Millionen Euro berappen. Heißt es also: Kaum hier und schon wieder weg? Anzeige

Verteidiger mit Offensiv-Riecher

Wohl kaum. Nach SPORTBUZZER-Informationen gibt es im bis 2025 laufenden Vertrag des 24-Jährigen tatsächlich eine Ausstiegsklausel. Ziehen kann die aber nicht irgendein Club, sondern lediglich einer. Und der heißt Manchester City. Die Klausel stellt quasi eine Art Rückkaupfoption für den aktuellen Spitzenreiter der Premier League dar. Dass Angelino die Leipziger also in wenigen Monaten wieder verlässt, scheint unwahrscheinlich. Schließlich ließ Pep Guardiola ihn soeben erst fix in die Messestadt ziehen. 18 Millionen Euro fließen dafür in mehreren Raten aus der RB-Kasse in die der Engländer. Da wäre es schon aus rein finanzieller Sicht Unsinn, den Spanier im Sommer zurückzuholen und 42 Millionen Euro draufzuzahlen.

Seit Januar 2020 trägt José Ángel Esmorís Tasende, genannt Angelino, das Trikot von RB Leipzig, war zunächst für ein halbes Jahr von ManCity ausgeliehen. Die Leihe wurde schließlich verlängert und mit einer von Pflichtspieleinsätzen abhängigen Kaufpflicht ergänzt. Die griff mit dem Einsatz des 24-Jährigen beim 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg. In der laufenden Saison ist der Linksverteidiger Top-Scorer des Bundesliga-Zweiten, sorgte wettbewerbsübergreifend für acht Tore und elf Vorlagen.

"Voll eingeschlagen"