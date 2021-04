EM in Basel: TKH-Turner haben auf das richtige Pferd gesetzt

Keine Zuschauer in Basel, wenig Athleten in der Halle, kaum Kontakt zu anderen Sportlern. Dennoch war Andreas Toba vom TKH zufrieden mit seinem Auftritt bei der Europameisterschaft im Gerätturnen: „Es war einfach geil, endlich wieder einen Wettkampf zu turnen nach anderthalb Jahren Pause.“ Zumal der deutsche Mehrkampfmeister am Reck mit 14,433 Punkten glänzte und als Bester der ersten Qualifikationsgruppe das Finale am Sonntag erreichte.

Auch den Rest seines Programms turnte der Routinier in stabiler Manier. Am Pauschenpferd (13,433), an den Ringen (13,633) sowie am Barren (14,000). Auf den Sprung sowie den Boden hatte Toba verzichtet, um seine Achillessehne zu schonen, die ihm zuletzt zu schaffen gemacht hatte. „Ich bin sehr zufrieden, das erste Mal wieder richtig Adrenalin und die Anspannung, das ist schon besonders“, so Toba, der schmerzfrei aus den Übungen kam und keine größeren Probleme hatte.