Geballte Faust als Extraelement: Andreas Toba sichert sich in München sein Tokio-Ticket

In der Gesamtwertung war nur Gaststarter Marius Georgiou aus Zypern (84,098) besser. „Das war auf jeden Fall ein ziemlich guter Wettkampf, aber an zwei Geräten ist noch deutlich Luft nach oben“, sagte Toba. Für Glenn Trebing vom TKH hingegen dürfte nach mehreren Patzern und Platz acht der Traum von Japan beendet sein, er könnte allenfalls noch nachrücken.

Andreas Toba hat bei nahezu jeder Übung des Mehrkampfes noch ein Extraelement gezeigt, das zwar einfach ist, man sich aber leisten können muss: die geballte Faust. Der Vize-Europameister am Reck vom TK Hannover gewann mit einem starken Auftritt und 83,599 Punkten die zweite Olympia-Qualifikation in München und sicherte zugleich sein Tokio-Ticket.

Diese fünf fliegen mit ins finale Trainingslager nach Joetsu City in Japan, zunächst übt aber jeder noch eine Woche daheim, dann folgt eine gemeinsame Woche beim Olympiastützpunkt in Kienbaum. „Ich denke, die Mannschaft ist so schon sehr stark besetzt. Wir kennen uns gut und wissen jeweils, wie der andere so tickt“, sagte Toba.

Toba siegte vor Mehrkampfmeister Lukas Dauser (82,299) aus Unterhaching, dem Erfurter Nils Dunkel (80,765) sowie dem Berliner Philipp Herder (80,665). Dieses Trio wird in der nächsten Bundesligasaison im Herbst für den TuS Vinnhorst turnen. Die vier besten Athleten in der Münchner Olympiahalle benannte der DTB obendrein als das Olympiateam. Olympia-Trainer Valeri Belenki setzt als Ersatzmann auf den Hallenser Nick Klessing (79,313).

Beim Döhrener Toba war bis auf Boden und Reck „alles so ziemlich top, die anderen Geräte habe ich gut erwischt“. Am Boden zeigte er erstmals seine komplette Übung nach überstandenen Achillessehnenproblemen. „Da kann ich natürlich noch viel verbessern“, so Toba“, man muss da zwischen den Elementen nicht so viel herumlaufen.“

Der sehr enttäuschte Trebing hingegen war in München vor einigen hundert Zuschauen besser gestartet als zuletzt bei der Meisterschaft in Dortmund, die der 20-Jährige als Sechster beendet hatte. Er besaß noch alle Chancen auf das Olympiaticket. „Ich habe mich auch deutlich besser gefühlt als in Dortmund“, so Trebing, die leichten Beschwerden in der Schulter waren beinahe überstanden. Auch dass er vom Pferd absteigen musste, war noch nicht entscheidend. „Das ist vielen passiert, es ist eben das Zittergerät“, so Trebing.

Was dann folgte, dafür hatte der Südstädter keine rechte Erklärung. Auch an den Ringen stürzte er, öffnete vor dem Abgang zu früh. „Echt doof. Das darf nicht passieren, da war ich mir wohl zu sicher“, so Trebing. Zwei gute Übungen am Sprung sowie am Barren schlossen sich an – dann stürzte er am Reck gleich zweimal und büßte erneut zahlreiche Punkte ein. Trebing brachte es auf 75,764 Zähler, Rang acht unter den zehn deutschen Turnern. „Insgesamt war das leider nichts“, räumte Trebing ein.