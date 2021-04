"Wahnsinn, wirklich Wahnsinn": Andreas Toba beweist, dass er auch Einzel kann

„Es ist ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn. Ich kann es echt noch nicht fassen“, sagt der ­30-Jährige. „Aber es geht weiter. Wir stehen ja nicht still, es kommt noch viel in diesem Jahr.“

Im Zug nach Hause hat Andreas Toba dann doch Appetit bekommen. Sofort nach der Siegerehrung war der Vizeeuropameister aus Basel abgereist, so überstürzt beinahe, wie er sich an die Übung am Reck gemacht hatte. Also hat sich der TKH-Mann eine Currywurst gegönnt, auf dem Rückweg von Basel, wo er sich zum erfolgreichsten DTB-Athleten der EM aufgeschwungen hatte.

Toba war mit der Bestnote von 14,433 ins Finale gekommen. Und er brachte gleich Schärfe rein, sicherlich mehr, als auf ein Würstchen gepasst hätte. „Ich bin es sehr aggressiv angegangen, wollte ein Zeichen setzen“, sagt der Döhrener. Dabei misslang ihm der sogenannte Adler, das bedeutete einen kleinen Punktabzug. „Da wusste ich, jetzt musst du alles geben, Feuer frei!“ Den Rest der Übung turnte Toba nahezu perfekt, nur beim Abgang machte er einen kleinen Hüpfer.

Toba erbringt Beweis ausgerechnet am Königsgerät

Eine 13,833 bedeutete das, die vermochte allein der Russe David Belyavskiy (14,066) zu überbieten, der kurz zuvor obendrein Silber am Barren geholt hatte. Einige der weiteren Favoriten waren bereits in der Qualifikation gescheitert. „Das kann vorkommen, am Reck passieren viele Fehler. Da turnen wenige ganz sauber durch. Deshalb kann in so einem Finale eben jeder gewinnen“, so Toba.

Seine erste Medaille in einem Gerätefinale – vor 25 Jahren gewann auch Vater Marius EM-Silber, allerdings an den Ringen – bedeutet Andreas Toba mehr, als man vermuten würde. Immerhin gilt er als Olympiaheld von Rio de Janeiro, wo er damals mit gerissenem Kreuzband dennoch am Pferd turnte und damit der Mannschaft half.

„Es war für mich immer schwer zu akzeptieren, dass ich ein durchschnittlicher Mehrkämpfer bin, der alles ein bisschen kann. Diese Medaille habe ich mir immer erträumt“, sagt Toba. „Ich wollte zeigen, dass ich in einem Einzel sehr gut sein kann.“ Das ist ihm nun ausgerechnet am Reck gelungen, das als Königsgerät gilt.