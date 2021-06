Gerald Asamoah fordert beim FC Schalke 04 "Demut" vor Zweitliga-Saison

Es komme dabei in der 2. Liga auf Kleinigkeiten an. "Wir wollen, dass unsere Spieler die Kabine nach dem Spiel sauber und ordentlich verlassen. Das ist auch eine Frage des Respekts. Wie eine Mannschaft eine Kabine hinterlässt, sagt aber auch viel über sie selbst als Mannschaft aus", meint Asamoah: "Ich will keine Spieler sehen, die ihre Tapes und Verbände in die Ecke werfen nach dem Motto: Das wird schon irgendjemand wegräumen. Das kann sich auch schnell auf den Platz übertragen. Da denkt man dann vielleicht auch: Ich habe keine Lust, jetzt dem Ball hinterherzulaufen, das machen die anderen schon."

Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah erwartet nach dem Abstieg aus der Bundesliga die richtige Einstellung bei den Profis des FC Schalke 04. "Unser Trainer hat es neulich anschaulich beschrieben, als er der Mannschaft sagte: Spätestens, wenn du in der Kabine sitzt und von draußen der Bratwurstgeruch reinströmt, weißt du, was los ist. Wir werden nicht mehr überall auf einem Rasenteppich spielen. Wir müssen die 2. Liga annehmen", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung dem Kicker: "Ganz wichtig dabei ist eines: Demut."

Trainer Dimitrios Grammozis will derweil besonders daran arbeiten, dass S04 in der neuen Saison Spiel und Gegner kontrolliert. "Wir wollen natürlich dominant spielen, gerne selbst den Ball haben und versuchen, viele Torchancen zu kreieren. Darauf liegt unser Hauptaugenmerk. Und wenn wir den Ball nicht haben, wollen wir ihn so schnell wie möglich zurückholen", sagte der Schalke-Coach im Interview dem Portal transfermarkt.de. Die Vorbereitung in Gelsenkirchen läuft bereits. Im ersten Testspiel treffen die Schalker am Mittwoch (18 Uhr) auf den PSV Wesel-Lackhausen und am nächsten Sonntag auf die SF Hamborn 07 (15 Uhr).