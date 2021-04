Gerald Asamoah über Jagdszenen nach Schalke-Abstieg: "Werde ich nie wieder vergessen"

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah hat schockiert auf die Jagdszenen reagiert , die sich nach dem Abstieg des FC Schalke 04 zwischen Fans, Spielern und Verantwortlichen zugetragen haben. "Ich habe vor allem zwei Bilder im Kopf", sagte der 42-Jährige, der als Koordinator Lizenzbereich seit Februar wieder fest zum Schalker Bundesliga-Team gehört, bei einer Medienrunde. "Ein Mitarbeiter lag auf dem Boden und wurde getreten". Das zweite Bild betraf Co-Trainer Mike Büskens. Asamoah: "Die Angst in Buyos Augen werde ich nie wieder vergessen."

Weil die Schalker mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld verloren hatten , war der Abstieg nach einer desaströsen Saison am Dienstagabend vorzeitig besiegelt. Anschließend machte sich der geknickte Tross auf den Weg zurück nach Gelsenkirchen, wo rund 500 Fans den Mannschaftsbus an der Veltins-Arena empfangen - bei denen weiter ungewiss ist, wie sie sich überhaupt Zutritt zum Gelände verschaffen konnten. "Sie wollten reden, wir sollten nur zuhören", sagte Asamoah weiter. Nachdem das Team sich teilweise wüst beschimpfen lassen musste, wurden einzelne Fans gewalttätig. Die Stimmung kippte.

Eier flogen, zwei Spieler sollen getreten worden sein. Die Spieler mussten fliehen. Erst als die Polizei einschritt, beruhigte sich die Szenerie. Ein Profi packte gegenüber Sport 1 über die Nacht aus . "Uns wurde laut und deutlich mitgeteilt, dass wir uns schämen sollen und sich alle Spieler ab sofort verpissen sollen, die im nächsten Jahr nicht mehr hier sein werden", sagte der Spieler, der aber anonym bleiben wollte. "Anschließend wurden wir mit Eiern beworfen. Danach ist ein Böller hochgegangen und die Situation eskalierte völlig. Die Fans sind auf uns losgegangen. Wir sind ab dann nur noch gerannt. Das war Angst, pure Angst! Einige von uns haben Tritte und Schläge abbekommen", so der Spieler. "Ich bin schockiert und weiß nicht, wie wir die nächsten Spiele noch bestreiten sollen."

Die Polizei Gelsenkirchen kündigte an, eine Kommission wegen der Vorfälle ermitteln zu lassen. "Es geht darum, die Vorfälle lückenlos aufzuklären", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Strafanzeigen von möglichen Opfern seien bislang nicht eingegangen. Die Polizei war bei dem Zusammentreffen von Fans und Mannschaft zunächst nicht dabei. Die Beamten hätten das angeboten, aber der Verein habe sich dagegen entschieden, so der Sprecher.