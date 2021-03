Asamoah reagiert auf Schalke-Gerüchte um Rangnick: "Der Ball liegt bei anderen"

Gerald Asamoah hält sich mit Kommentaren zu den jüngsten Schlagzeilen beim FC Schalke 04 über eine geplante Verpflichtung von Ralf Rangnick zurück. "Meine Aufgabe ist es, die Ist-Situation zu verbessern. Daran arbeite ich. Was in Zukunft passiert, kann ich nicht entscheiden", sagte der neue Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung am Dienstag. Bei Schalke wird nach der Freistellung von Jochen Schneider ein neuer Sportvorstand gesucht. Mit Rangnick sollen dafür zeitnah Gespräche geführt werden.

