Geräte, Ausdauer, Coaching: So hält Hannover 96 seine Profis auch in der Pause fit

Die Belastung:

Elemente beispielsweise aus dem Crossfit oder Freeletics können viele Bereiche abdecken. Dazu kommen Varianten des Tabata oder HIIT-Trainings – zum Beispiel 20 Sekunden Belastung, zehn Sekunden Pause mit vielen Serien. „Mit den Programmen führen wir die Spieler in einem gewissen Maß an ihre Belastungsgrenze, das geht schon“, sagt Stock. Auch auf den Rädern lässt sich intensiv trainieren.

Der Ball:

Für die Ballgeschicklichkeit ist jeder Profi selbst verantwortlich. Aktuell läuft unter den Spielern eine Klorollen-Challenge – sie schicken sich gegenseitig Filmchen zu, wie sie Klopapier „einmal um die Welt“ hochhalten. Schwierig ist es, fußballtypische Bewegungen wie schnelle Richtungswechsel einzuüben. „Das ist kaum umsetzbar“, sagt Stock. Defizite auf der einen, Chancen auf der anderen Seite.

Die Chancen:

„Wir haben die Möglichkeit, im athletischen Bereich ein bisschen mehr zu machen, was man sonst mit Rücksicht auf das Fußballtraining eher nicht macht“, sagt Stock. Dazu gehört das exzentrische Krafttraining des hinteren Oberschenkels oder Übungen für die Hüftstabilität, die so hart sind, dass selbst Leistungssportler am nächsten Tag Muskelkater haben dürften. „Nach dem exzessiven Durchführen von Kniebeugen werden die Beine schwer. Das kann man sonst nur in Maßen machen“, sagt Stock. Die Athletiktrainer nutzen die Pause „auch zur Verbesserung der Mobilität“. Mehr dehnen, beweglicher werden und dadurch am Ende geschickter am Ball sein. „Jetzt kann man auch mal häufiger 30 bis 40 Minuten exzessiv dehnen und Übungen länger als 40 Se­kun­den halten, um das Bindungsgewebe effektiv in den Dehnungsprozess zu inte­grieren.