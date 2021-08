Zum Tod von Gerd Müller: Die Erfolge und Rekorde der Bayern-Legende – seine Karriere in Bildern

Ohne ihn wäre der FC Bayern München niemals der große Klub, der er heute ist. Gerd Müller, der siebenmalige Bundesliga-Torschützenkönig ist "am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben", wie der Rekordmeister in einer Mitteilung bestätigt hat. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen der erfolgreichsten und besten Fußballer, den Fußball-Deutschland jemals hervorgebracht hat. Anzeige

Der am 3. November 1945 im bayerisch-schwäbischen Nördlingen geborene Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Mit ihm wurden die Münchener unter anderem je viermal Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger sowie dreimal Europapokalsieger der Landesmeister. In den Jahren 1974, 1975 und 1976 hatte der Stürmer entscheidenden Anteil an dem Titel-Hattrick in dem Vorgänger-Wettbewerb der heutigen Champions League. Gekrönt wurden diese Triumphe mit dem Weltpokalsieg 1976. Sein erste internationaler Titel gelang Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Co. bereits 1967 im Europapokal der Pokalsieger.

Gerd Müller: Die Karriere des Top-Torjägers in Bildern Gerd Müller feierte im Verlauf seiner großen Karriere zahlreiche Erfolge. ©

Viele Rekorde für die Ewigkeit

Geschichte schrieb der Torjäger, der seine aktive Laufbahn ab 1979 in den USA ausklingen ließ, insbesondere mit seinen persönlichen Rekorden, die zum Teil bis heute Bestand haben - mit Ausnahme seiner schier unglaublichen 40-Tore-Marke aus der Bundesliga-Saison 1971/72, die erst in der vergangenen Saison von Weltfußballer Robert Lewandowski (41 Treffer) getoppt werden konnte. Hingegen ist Müllers Bilanz von 365 Treffern in 427 Ligaspielen bis heute unübertroffen. Wettbewerbsübergreifend markierte der Angreifer in 998 Pflichtspielen für den FCB 1251 Tore. Im Jahr 1970 wurde er zu Europas Fußballer des Jahres ernannt, 1967 und 1969 avancierte er zu Deutschlands Fußballer des Jahres.

Kein deutscher Angreifer vor und nach ihm erreichte seine Klasse. Keiner erzielte so viele Tore. Es müllerte in praktisch jedem Spiel. Der Strafraumstürmer Müller erledigte seinen Job in den Stadien auf unnachahmliche Weise: Er traf blitzschnell aus der Drehung, im Fallen und im Sitzen, mit links oder rechts und mit dem Kopf - und das trotz seiner nur 1,76 Meter.

Der Welt- und Europameister erzielte 68 Tore in 62 Länderspielen

Mit der Nationalmannschaft wurde der als "Bomber der Nation" gefeierte Müller 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. "Ich habe schönere Tore gemacht, aber das wichtigste war dieses Weltmeistertor", sagte der WM-Held einmal. Insgesamt traf er in 62 Länderspielen 68-mal - eine phänomenale Quote von 1,1 Treffern pro Einsatz. Nach seiner Karriere blieb er dem Verein lange als Trainer im Nachwuchs erhalten. Müller litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde.