Trauer um Gerd Müller: Sturm-Legende des FC Bayern im Alter von 75 Jahren gestorben

Er war eine Legende! Die Fußball-Welt trauert um Gerd Müller. Wie der FC Bayern München am Sonntag mitteilte, verstarb der einstige Top-Stürmer des deutschen Rekordmeisters am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren. "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen", wird Vorstandsboss Oliver Kahn in der offiziellen Mitteilung zitiert. Anzeige

"Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben", erklärt Kahn weiter. Müller hinterlässt seine Frau Uschi und eine Tochter.

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Nach seiner Karriere blieb er dem Verein lange als Trainer im Nachwuchs erhalten. Müller litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde.