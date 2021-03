Gerhard Berger erklärt Ferrari-Krise: Scuderia noch Jahre im Hintertreffen - Reaktion auf Vettel-Trennung

Die Krise hatte in der Formel 1 in der vergangenen Saison die gleiche Farbe wie das Herz von Gerhard Berger: Rot. Ferrari fuhr mit dem Fahrerduo Sebastian Vettel und Charles Leclerc in den 17 Rennen mit 131 Zählern sein mit Abstand schlechtestes Ergebnis ein, seit 2010 das aktuelle Punktesystem eingeführt wurde. Berger, der wie Vettel sechs Jahre für den italienischen Traditionsrennstall fuhr, sagt dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland: "Im Herzen bin ich der Scuderia noch immer tief verbunden und fühle mich auch als Familienmitglied in Maranello." Anzeige

Angesichts des desaströsen Abschneidens im Vorjahr dürften bei Ferrari in diesem Winter die Köpfe geraucht haben. Dass das geholfen hat, um den Rückstand auf Red Bull und Dauerdominator Mercedes in der an diesem Sonntag (17 Uhr, Sky) mit dem Großen Preis von Bahrain beginnenden Saison zu verkleinern, bezweifelt Berger. "In der Formel 1 wird man nicht über Nacht konkurrenzfähig. Aktuell sind bei Ferrari nur kleine Schritte möglich", meint der 61-Jährige, der inzwischen Chef der Tourenwagen-Meisterschaft DTM ist, angesichts des Reglements. Dieses ändert sich erst 2022 bedeutend. Vorerst dürften die aktuellen Kräfteverhältnisse zementiert sein.

Pokale, Pannen und Pleiten: Die Achterbahn-Jahre von Sebastian Vettel bei Ferrari Sebastian Vettel hat während seiner Zeit bei Ferrari Höhen und Tiefen erlebt. Der SPORTBUZZER zeichnet den Weg des Deutschen beim italienischen Traditionsteam nach. ©

Bergers Fehleranalyse: "Das Problem in diesem wettbewerbsintensivem Umfeld ist, dass man schnell ins Hintertreffen gerät, wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt falsche Entscheidungen trifft – beispielsweise im Bereich Technik oder Personal." Welchen technischen Fehler der Österreicher meinen könnte: 2019 gaben die Italiener der Konkurrenz mit ihrer immensen Motorleistung phasenweise Rätsel auf – bis der Automobilweltverband FIA dem mit einer technischen Direktive einen Riegel vorschob. Schlagartig fuhren die "Roten" wieder hinterher. Berger befürchtet: "In der Regel vergehen drei bis fünf Jahre, bis man wieder an der Spitze zurück ist."

Zudem scheiden sich an zwei Personalien die Geister. Der nicht immer unumstrittene Teamchef Mattia Binotto ist eine davon, Vettel die andere. Die Trennung vom Heppenheimer kritisiert Berger: "Ich glaube, dass es nicht an Sebastian lag. Aus meiner Sicht muss die Performance über das Team und die Technik kommen. Erst dann, wenn es um das letzte Zehntel geht, ist der eine oder andere Fahrer besser."



Berger: Vettel setzt mit Wechsel zu Aston Martin "auf die richtige Karte"

Vettel wechselte zum Werksteam Aston Martin, das aus dem bisherigen Racing-Point-Rennstall hervorgegangen ist. "Ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle mit vier Weltmeister-Titeln im Regal noch die Kraft gehabt hätte, wieder neu anzufangen und auf Rennsieg oder Meisterschaftskurs zu gehen. Aber wenn das Sebastians Wunsch ist, dann setzt er mit Aston Martin auf die richtige Karte", so Berger dazu. Vettels Platz bei Ferrari nimmt der Spanier Carlos Sainz ein.