Zuber verhandelt mit Heldt: 96 will bei Jannes Horn den Preis drücken

Alle sind wieder frei, nur einer nicht – Jannes Horn ist der letzte Isolierte, der einzige Profi von Hannover 96, der noch in Quarantäne feststeckt. Weil der 23-Jährige mit dem Coronavirus infiziert war, muss er zweimal negativ getestet werden, bis er die Wohnung verlassen darf. Das gibt zumindest der Verein als Grund für den anhaltenden Hausarrest an. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis Horn „einfach mal spazieren oder joggen gehen“ darf. "Die Fußballwelt hat sich verändert" Schon länger hat sich sein Arbeitgeber damit beschäftigt, ob der Verteidiger im 96-Haus gehalten werden soll. Horn kam leihweise für eine Saison vom 1. FC Köln, formal läuft der Vertrag zum 30. Juni aus. Beim Transfergipfel in der vergangenen Woche haben 96-Profichef Martin Kind, Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber entschieden, dass sie Horn halten wollen. Das wäre sogar problemlos möglich, wenn 96 die vereinbarte Kaufoption nutzt. Wollen sie aber nicht, denn wie Kind sagt: „Die Fußballwelt hat sich verändert.“ Es ist noch unklar, wie sich Ablösesummen und Spielergehälter im Schatten der Corona-Krise entwickeln, aber alle Fußballpropheten gehen davon aus – es wird weniger Geld zu verteilen geben.

Köln hat vor drei Jahren sieben Millionen Euro Ablöse für Horn an den VfL Wolfsburg gezahlt, ihn dann aber ausgemustert und zur zweiten Mannschaft abgestellt. Sie wollen ihn auch nicht zurück, was die Aufgabe für 96 leichter macht. 96 wird Köln weniger bieten Der festgeschriebene Preis soll bei etwa zwei Millionen Euro liegen. „Wir würden Horn gerne verpflichten“, bestätigt Kind. „Es gibt auch eine Kaufoption, aber wir wollen ein bisschen darüber reden.“ Das Ziel dabei: „Abweichend von der Regelung werden wir weniger bieten“, stellt der 96-Boss fest. Das ist eine ziemlich originelle Aufgabe für Zuber. Er muss nun über Horn mit seinem Ziehvater Horst Heldt verhandeln, der in Köln die Sportgeschäfte führt. Zuber war Heldts rechte Hand in Stuttgart, Schalke und Hannover. „Ich habe ihm gesagt, das werden dann ja pflegeleichte Gespräche mit Köln“, schmunzelt Kind. Zumal Heldt für Zuber offenbar noch eine Tür in Köln offen gehalten hat – ihn wieder an seine Seite lotsen wollte.

Die Vertragslaufzeiten der Spieler von Hannover 96 Hendrik Weydandt (im Team seit 2018): Vertrag läuft zum Saisonende aus

