German-Bowl-Erfolg gegen Schwäbisch Hall: Dresden Monarchs haben den Bock umgestoßen

„Zur Pause war es ein bisschen Aufbauarbeit“

Dass es letztlich klappte, obwohl die Monarchs noch im dritten Viertel mit zwei Scores im Hintertreffen waren, lag an ihrer guten Moral, einer absoluten Willensleistung und dem Vertrauen auf das eigene Können. „Wir wussten auch zur Halbzeit trotz des Rückstandes, dass wir die bessere Mannschaft waren. In der ersten Halbzeit hatten wir lediglich zweimal unglücklich den Ball weggeworfen. Zur Pause war es ein bisschen Aufbauarbeit, dass die Jungs den Kopf oben behalten“, berichtet Thomas Stantke.

„So viele deutsche Meister haben wir in Dresden nicht“

Den Sieg habe dann letztlich zwar auch eine stabile Defensivleistung, aber vor allem die „Super-Offense“ der Dresdner gebracht, wie Defensivspezialist Stantke zugibt: „Ich bin selbst Verteidigungsstratege und möchte gegen unsere eigene Offense nicht spielen. Sie ist so variabel, hat so viele Schlüsselspieler, das kriegt man nur ganz schwer komplett ausgeschaltet. Unser Quarterback K.J. Carta-Samuels hat das wieder stark gemanagt. Die vielen guten Einzelspieler haben das gut über die Bühne gekriegt.“

View this post on Instagram

Der Titel ist die Krönung für viele Jahre harte Arbeit – auch während der Corona-Krise, die die Monarchs offensichtlich besonders gut gemeistert haben. Wie man gleich am ersten Spieltag bei der Niederlage gegen Köln sah, waren auch die „Königlichen“ nicht unschlagbar. Aber sie rauften sich schnell zusammen und wuchsen zum besten Football-Team Deutschlands heran. Am Sonnabend machten sie eine ganze Stadt glücklich – und deren Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der freudestrahlend über den Rasen des Frankfurter Stadions lief. „Klar, so viele deutsche Meister haben wir in Dresden nicht“, sagt Thomas Stantke. Er und seine Monarchs gehören nun dazu.