German Bowl: Machen es die Dresden Monarchs anno 2021 besser als 2013?

Dresden. Wer Deutscher Meister werden will, der braucht nicht nur Kraft, Geschick und Ausdauer, sondern auch starke Nerven. Das wissen sie bei den Footballern der Dresden Monarchs spätestens seit dem 12. Oktober 2013 ganz genau. Denn an diesem Tag waren die Königlichen schon einmal ganz nah dran, ihren langgehegten Traum vom erstmaligen Titelgewinn in der German Football League zu verwirklichen.

Es war ein verregneter Samstagabend im Berliner Jahn-Sportpark, an dem die Dresdner bei ihrer ersten Teilnahme an einem German Bowl vor 12.153 Zuschauern den favorisierten Braunschweig Lions einen großartigen Kampf lieferten. Es war ein Spiel, in dem die vom US-Amerikaner Gary Spielbuehler trainierten Sachsen dem alten Rivalen aus Niedersachsen beinahe den achten Gewinn des Meistertitels vermasselten. Eine enge Partie, in der die Führung mehrfach wechselte und in der die zu Hochform auflaufenden Dresdner kurz vor dem Ende mit 34:28 führten, eine Hand schon am Henkelpott hatten.

Doch dann versagten Trevar Deed die Nerven. Ausgerechnet der beste Mann auf dem Feld, der schon 192 Yards erlaufen und drei Touchdowns für den Außenseiter von der Elbe erzielt hatte, leistete sich einen kapitalen Fehler, der ihn bis an sein Lebensende verfolgen wird: Der Dresdner Runningback verlor Sekunden vor dem Ende bei einer Attacke des Braunschweigers Christian Petersen den Ball. Die Niedersachsen bekamen so noch eine letzte Chance zum Angriff – und zogen mit einem Touchdown von Quarterback Casey Therriault und dem Zusatzpunkt von Tobias Goebel noch an den Monarchs vorbei, gewannen glücklich 35:34.

Nervenschlacht steht bevor

„Ein bitteres Ende“, sagte Coach Spielbuehler damals. Deed, im Jahr zuvor schon mit Kiel beim Finale in Berlin unterlegen, war kaum zu trösten: „Es hat ihm das Herz gebrochen“, litt Spielbuehler mit ihm. Braunschweigs Trainer Troy Tomlin gab zu: „Es war ein würdiges Finale – und von Anfang bis Ende ein ganz enges Ding. Es hätte auch andersherum ausgehen können.“