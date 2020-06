German Pro Series: Rivkin verletzt, Wirges vergibt Matchbälle 

Dabei musste Nicole Rivkin nach einem zwar verlorenen, aber durchaus glanzvollen Auftritt gegen Jule Niemeier (Nummer 301 der Weltrangliste) im nächsten Match verletzungsbedingt aufgeben. Gegen Mona Barthal lag sie 1:6, 2:3 hinten. Dann hinderte sie eine im Match zugezogene Zerrung am Weiterspielen. „Es hatte definitiv keinen Sinn, sie konnte nicht richtig laufen. Wir hoffen jetzt, dass Nicole dennoch in der Zwischenrunde starten darf“, sagte Trainer Lars Gruner.

Wirges vergibt fünf Matchbälle

Für Angelina Wirges gab es in Versmold gleich vier Niederlagen. Gegen Katherina Gerlach und Mia Hodzic unterlag sie in jeweils zwei, gegen Julyette Steur in drei Sätzen. Unglücklich, denn in dieser Begegnung führte Wirges, die während des Turniers ihren 18. Geburtstag feierte, mit 6:1 und 5:2 und konnte fünf Matchbälle nicht verwerten. Im Platzierungsspiel unterlag sie Joelle Steur mit 6:7, 5:7.

Eine der drei Zwischenrunden der German Pro Series findet vom 30. Juni bis 3. Juli beim HTV Hannover statt. Ob die beiden hannoverschen Talente in der Bonusrunde auf heimischem Terrain starten werden, wird in der kommenden Woche entschieden