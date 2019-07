"Vorfreude ist groß": Egestorf und Paul Nieber legen im Niedersachsenpokal los

Jetzt wird es wieder ernst: Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder muss in der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Oberligarivalen Heeslinger SC antreten. „Die Vorfreude ist groß. Im Laufe der Vorbereitung ist die Euphorie bei mir immer größer geworden“, sagt Germanen-Trainer Paul Nieber. Er misst diesem Spiel eine große Bedeutung bei: „Es ist die Chance da, in den DFB-Pokal zu kommen. Wir wollen so weit kommen, wie es geht.“ "Sind alle gierig nach Erfolg" Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist er insgesamt „sehr zufrieden. Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Sie sind alle gierig nach Erfolg.“ Einen Erfolg fuhren sie schon ein: Am Wochenende wurde der 1. FC Barsinghäuser Stadtmeister. Allerdings hat Nieber vor dem ersten Pflichtspiel einige Sorgen aufgrund von angeschlagenen Akteuren. Frederik Schoppe verdrehte sich beim Aufwärmen bei der Stadtmeisterschaft auf recht hohem Rasen das Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus. „Er ist beim Spiel nicht dabei“, kündigt Nieber an. „Aber es ist wohl auch nichts Schlimmeres.“

Jacques Hieronymus wurde aufgrund von Überbelastung nach seiner Verletzung zuletzt geschont, er müsste aber zur Verfügung stehen. Das gilt auch für Justin Wiechens, der am Wochenende aufgrund von Oberschenkelproblemen am Ende zuschauen musste. Jos Homeier bekam im Endspiel gegen den TSV Barsinghausen einen Schlag auf das Schienbein. „Es ist aber kein Grund, nicht zu spielen. Aber es dürfte für ihn schmerzhaft sein“, so Nieber.

Für ihn ist klar, dass keine der beiden Mannschaften schon bei 100 Prozent Leistung sein kann. „Wir spielen in dieser Konstellation seit einem Monat zusammen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess“, so der Coach. „Wir müssen uns in dem Spiel schnell finden. Das gilt aber auch für den Gegner.“ Die Heeslinger stuft er als „sehr unangenehmen Gegner“ ein. „Die haben ein paar schnelle Spieler. Da müssen wir aufpassen.“ Sollte die Germania gewinnen, steht bereits am Sonntag (15 Uhr) das Achtelfinale an. Gegner wäre dann an der Ammerke der SV Arminia Hannover.

