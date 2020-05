Nächstes Paket: Egestorf zieht Swientek, Milan und Soeradhiningrat aus U19 hoch

Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder hat in der noch nicht beendeten Saison einen der jüngsten Kader in der Oberliga. Dass wird sich auch in der nächsten Spielzeit nicht ändern, denn mit Dominik Swientek, Hannes Milan und Robin Soeradhiningrat ziehen die Deisterstädter drei weitere U19-Talente in den Männerbereich hoch. Bereits vor zwei Wochen hatten die Egestorfer bekannt gegeben, mit den vier A-Junioren Jeremy Finsel, Marceau Kristeleit, Nick Bode und Hannes Ronneburg vom Regionalligateam des JFV Calenberger Land für 2020/21 zu planen.

Swientek kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser eingesetzt werden. "Die Verlässlichkeit und Konstanz, die Dome in seinem Alter mitbringt, ist bemerkenswert", sagt Germanias Trainer Paul Nieber. Der Gelobte selbst sagt: "Ich fühle mich im Germania-Umfeld sehr wohl und freue mich auf die Möglichkeit, mich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln", so Swientek.