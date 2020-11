Abenteuer in der Verlängerung: Egestorfs Justin Wiechens ist "gefangen" im Paradies

Kennen Sie Justin Wiechens? Wer sich für Fußball interessiert, weiß vielleicht, dass er für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder spielt. Doch selbst, wenn dieser Namen für ein Achselzucken sorgt: Viele würden sofort mit ihm tauschen wollen. Seit bald einem Jahr befindet sich der ­21-Jährige auf einer kleinen Weltreise durch Südostasien und Neuseeland. Die Corona-Pandemie hatte für ihn fast schon etwas Gutes: Wiechens verlängert sein Abenteuer dadurch kurzerhand bis März 2021. Anzeige „Was du auf Reisen immer wieder lernst, kann dir kein Lehrer dieser Welt vermitteln“, ist auf dem Instagram-Account des Benthers zu lesen. Aus seinen Worten spricht viel Wahres, Wiechens ist sich jedoch auch bewusst, was für ein Glück er gerade hat. „Ich bin unendlich dankbar dafür, dass man in Neuseeland, wo ich mich seit dem ersten Lockdown im März befinde, wieder relativ frei reisen kann“, sagt er. „Ich weiß, wie viele Menschen das auch gerne tun würden und es momentan einfach nicht dürfen. Da bin ich echt 1000-fach dankbar.“

Der Inselstaat südöstlich von Australien ist bisher verhältnismäßig wenig von Covid-19-Infektionen betroffen – definitiv nicht der schlechteste Ort auf der Welt, um dort coronabedingt gestrandet zu sein. Doch zurück zum Anfang: Am 4. Dezember 2019 war Wiechens aus Berlin nach Singapur geflogen, um für ein Jahr an Traumzielen unterwegs zu sein. „Ich hatte mich auf vorherigen Reisen sehr weiterentwickelt und wollte meinen Horizont auf einer kleinen Weltreise noch erweitern“, sagt der Calenberger geradezu sinnbildlich. Perfekter Zeitpunkt für neue Eindrücke Nach seinem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) war der perfekte Zeitpunkt gekommen, um wertvolle Eindrücke zu sammeln und neue Orte und Menschen kennenzulernen. Mit dem Bus ging es aus Singapur weiter durch die Großstädte Malaysias bis nach Thailand. Dort hat Wiechens auf unterschiedlichen Inseln gelebt, „in der Zeit bin ich viel mit dem Boot rumgefahren“, sagt er.

Per Bus ging es nach Laos, wo der Globetrotter kurzzeitig zum Millionär wurde. „Der Umrechnungskurs dort ist echt krass“, sagt er lachend. Apropos: Wo nimmt der 21-Jährige eigentlich das ganze Geld her, um sich länger als ein Jahr in der Weltgeschichte herumzutreiben? „Ich habe vorher als Videocutter viele Aufträge angenommen“, sagt der Technikfreak, für den die visuelle Darstellung mehr als nur ein Hobby ist, wie ein Blick auf seine Instagram-Präsenz verrät. Zusammen mit den Ersparnissen aus seiner FSJ-Zeit sowie einer Geldspritze der Großmutter schnürte er das Grundgerüst des finanziellen Pakets für seine Tour.

Der Herr des Ringes: Justin Wiechens ist im Hobbitdorf Hobbiton bei Matamata in Neuseeland zu Gast. © privat

Diese führte ihn für zwölf Tage nach Vietnam, bevor Bali für einen Monat auf dem Reiseplan stand. Das Sehnsuchtsziel hatte der Naturfreund bewusst für einen längeren Aufenthalt gewählt: Surfen und die beeindruckende Flora und Fauna standen auf der Tagesordnung. „Das war eine meiner besten Entscheidungen. Ich habe mit Schildkröten geschnorchelt, neben Mantarochen getaucht, spektakuläre Wasserfälle erkundet – Bali hat wirklich eine unfassbare Tierwelt zu bieten“, gerät Wiechens ins Schwärmen. Doch nicht alle Erfahrungen in Asien waren diesbezüglich positiv. „Wie dort teilweise mit Tieren umgegangen wird, hat dazu geführt, dass ich zum Vegetarier geworden bin und mich zukünftig vegan ernähren möchte“, sagt er. „Überhaupt hat die Reise meinen Mindset verändert.“ Das weinende Auge, Bali verlassen zu müssen, verwandelte sich aber in ein lachendes, denn nach dreieinhalb Monaten Asien hieß der nächste Stopp Wiedersehen mit Freundin Madita in Neuseeland.

Wenn das mal kein Ausblick ist... © privat

Die Freude war bei beiden noch größer, da sich herausstellte, dass zwei Wochen später aufgrund des Corona-Lockdowns in März niemand mehr nach Neuseeland einreisen durfte. Klarer Fall von Glück gehabt – das genossen die zwei in Bay of Islands, wo sie für anderthalb Monate coronabedingt hängenblieben. Das Wort gezwungenermaßen wäre hier wohl fehl am Platz. „Wir haben viel Zeit am Meer verbracht, viel Sport gemacht und gelesen, einfach die Natur genossen“, sagt der Ben­ther. Nach dem Lockdown arbeitete das Paar für drei Monate auf einer Kiwifarm in Kerikeri. „Zusammen mit Backpackern aus der ganzen Welt. Was für eine coole Erfahrung, auf der Farm mitgeholfen zu haben“, sagt Wiechens. Auf der Nordinsel Neuseelands wanderten sie über schneebedeckte Berge und durch wüstenhafte Dünen, sie durchquerten Vulkangebiete und besuchten Drehorte der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie. Dazu Bungeejumping und Klippenspringen – es war Zeit, auf die Südinsel zu wechseln, wo momentan das Sichten von Blauwalen, Seelöwen und Delfinen auf der Prioritätenliste weit vorn steht.

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. ©