Vegan von Montag bis Freitag: Leidenszeit von Egestorfs Robin Gaida beendet

Robin Gaida ist dankbar. Dankbar dafür, dass er endlich wieder Fußball spielen kann. Eine Schambeinentzündung hatte den Innenverteidiger des 1. FC Germania Egestorf/Langreder in den vergangenen anderthalb Jahren gequält und oft dafür gesorgt, dass der 25-Jährige nicht trainieren konnte, geschweige denn auflaufen. Doch dieses dunkle Kapitel ist seit Kurzem beendet – auch Samstag (15 Uhr) wird Gaida im Oberliga-Heimspiel gegen die SVG Göttingen wieder auf dem Rasen stehen.

Dank an Markus Witkop und Sascha Derr

Zwei Namen seien elementar in seinem Genesungsprozess gewesen. Markus Witkop vom Körperwerk Gehrden sowie Sascha Derr, Athletiktrainer der Egestorfer, hat Gaida viel zu verdanken. Witkop half ihm am Physiotherapie- und Fitnessstandort in Gehrden, Derr setzte den Verteidiger auf eine vegane Ernährung um. Der Germane verlor dadurch zehn Kilogramm innerhalb von drei Monaten. „Mittlerweile bin ich aber nur noch von Montag bis Freitag vegan unterwegs, am Wochenende darf auch mal gesündigt werden“, erzählt Gaida lachend.