Utku Kani über die Aussagen von Egestorfs Trainer Paul Nieber: "Das kann ich so nicht stehen lassen"

Für Utku Kani ist die Zeit beim Oberligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder schnell wieder vorbei gewesen. In der vergangenen Winterpause war der 21-jährige Stürmer vom Regionalligisten TSV Havelse an den Deister gewechselt und hatte bei seinen vier Einsätzen vor der Corona-Unterbrechung ein Tor für die Elf von Trainer Paul Nieber erzielt. In der nächsten Spielzeit wird Kani ein anderes, noch unbekanntes Trikot tragen.

"Kleinigkeiten passten mir nicht"

"Ich habe nie ein Problem mit Paul gehabt, aber was er zu meinem Abgang gesagt hat, kann ich so nicht stehen lassen", sagt der Angreifer. Die Aussage, dass ihm Nieber keinen neuen Vertrag mehr angeboten hätte, sei aus Kanis Sicht nicht zutreffend. "Mir wurde mehrmals ein neuer Vertrag angeboten, Kleinigkeiten passten mir jedoch nicht und wurden dann geändert", sagt Kani. "Das kann ich auch belegen."