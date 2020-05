Künftig mit Trainerduo: Adrian Alexa coacht mit Arndt Westphal Egestorfs U23

Einer der Gewinner des wahrscheinlichen Saisonabbruchs wird der 1. FC Germania Egestorf/Langreder II sein. Da es in der von den meisten Vereinen bevorzugten Variante keine Absteiger geben würde, hätte das relativ abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga 3 die Klasse gehalten. Damit würde der in der Winterpause als Coach installierte Arndt Westphal das Team gerettet haben, ohne nur einmal offiziell an der Seitenlinie gestanden zu haben – ein weiteres Novum unserer schwierigen Zeit.

Westphal wird in der nächsten Spielzeit zusammen mit Adrian Alexa in der Kommandozentrale der Egestorfer U23 sitzen. Letztgenannter, der in gleichberechtigter Funktion arbeiten soll, hat in den vergangenen sechs Jahren den VSV Hohenbostel trainiert und die Barsinghäuser von der 4. bis in die 1. Kreisklasse geführt.