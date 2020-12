"Entwicklung ist positiv": Egestorfer Reserve kann sogar noch auf Aufstiegsrunde schielen

Nachdem der 1. FC Germania Egestorf/Langreder II in der vergangenen Saison wohl abgestiegen wäre und nur der vorzeitige Corona-Abbruch das Team in der Bezirksliga gehalten hat, zeigt sich die junge Oberliga-Reserve in diesem Jahr stabiler und liegt in der Staffel 7 nach acht Spielen mit 15 Punkten und 20:14 Toren auf Rang vier.

„Mit der Ausbeute bin ich bisher total zufrieden“, sagt Coach Arndt Westphal. „Und auch die Entwicklung der Mannschaft ist positiv.“ Zur Wahrheit gehöre aber andererseits auch: „Die Qualität in der Breite ist da, nicht aber in der Spitze. Um Punkte zu sammeln, sind im Augenblick noch Spieler aus der ersten Mannschaft nötig.“