Duo verlässt Germania Egestorf/Langreder: Ilic hofft auf Sprung in den Profifußball

Mit einem Kader von mehr als 30 Spielern war der 1. FC Germania Egestorf/Langreder in die letztlich annullierte Oberligasaison 2020/2021 gegangen. Der Konkurrenzkampf war für Trainer Paul Nieber ein maßgebender Faktor für seine Entscheidung, nach dem Motto „Masse und Klasse“ zu planen. Drei Akteure aus dem XXL-Aufgebot werden in der nächsten Spielzeit nicht mehr das Trikot der Deisterstädter tragen. Nachdem bereits vermeldet wurde, dass sich Zeki Dösemeci Lupo Martini Wolfsburg anschließt, ist nun auch klar, dass Marko Ilic und Jan Flügge die Egestorfer verlassen werden.

Flügge geht zurück nach Eldagsen

Natürlich hätte er mit dem bald 22-Jährigen gerne weitergearbeitet, schließlich war Ilic in den acht absolvierten Partien einer der besten Egestorfer und als Vorbereiter enorm wichtig. Ein neues Angebot wurde vorgelegt, doch der Youngster entschied sich dafür, es im bezahlten Fußball zu versuchen. „Das gönne ich ihm, wenn er dort unterkommt. Unser Verein hat es ja schon geschafft, als Sprungbrett in den Profifußball zu dienen“, sagt der Coach, der Ilic 2016 noch in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des JFV Calenberger Land vom HSC Hannover an den Deister lotste.

Bei Flügges Abgang sind berufliche Gründe im Spiel. „Er kann den Trainingsaufwand nicht mehr im vollen Umfang betreiben. Da muss man sich dann die Frage stellen, ob das dann noch Sinn macht“, sagt Nieber über den Außenverteidiger, der erst im vergangenen Sommer vom Landesligisten FC Eldagsen nach Egestorf gewechselt war und dort auch wieder hingehen wird.

FCE-Coach Holger Gehrmann freut sich bereits auf den 24-jährigen Rückkehrer: „Einen Spieler wie Jan kann jede Mannschaft gut gebrauchen. Er stellt sich grundsätzlich in den Dienst der Mannschaft, hat ein super Passspiel und ist einer der besten Standardschützen der Liga. Ein super Neuzugang für uns.“ Nieber hätte es Flügge perspektivisch zugetraut, sich beim 1. FC Germania zu etablieren. „Er ist ein super Junge. Ich hätte es Jan gewünscht, dass es besser für ihn gelaufen wäre. Das ist schade, aber der Beruf steht im Vordergrund“, sagt der Coach der Calenberger.

Zugänge sind noch möglich

Insbesondere der Verlust der Leistungsträger Dösemeci und Ilic hat die Regionalliga-ambitionierten Egestorfer trotz des immer noch opulenten Kaders dazu geführt, sich umzuschauen. „Ich bin schon weit mit meiner Planung und zufrieden mit der Mannschaft, die ich Stand jetzt zur Verfügung habe, aber der ein oder andere Spieler könnte dazukommen“, sagt Nieber.