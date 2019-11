"Wollen Zusammenarbeit verbessern": Germania List unzufrieden mit DRV

Am Montag reist ein Perspektivteam zu den Dubai Sevens, wo vom 5. bis 7. Dezember ein großes Siebener-Turnier über die Bühne geht.

Die hervorragende Rugby-Jugendarbeit von Germania List wird dem Erstligisten gefährlich. So ist die Sichtweise der Lister, die zunehmend Leistungsträger für das olympische Siebener-Rugby abstellen – die dem Erstligisten in den Punktspielen fehlen. „Dieser Spagat zwischen Profisport und Bundesliga droht uns zu zerreißen. Für unsere Abteilung ist das existenzbedrohend. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen“, sagt Spartenleiter Martin Gerlach.

Steht Nationalmannschaft an, sind Spieler für die Bundesliga gesperrt

Beim Deutschen Rugby-Verband (DRV) versteht Sportdirektor Manuel Wilhelm die Aufregung nicht: „Die jeweiligen Spieler haben Athletenvereinbarungen unterschrieben. Sie verdienen Geld damit und werden durch den Olympiastützpunkt in Hannover bestmöglich unterstützt.“ Stehen Maßnahmen der Nationalmannschaften an, sind die Spieler in der Regel für die Bundesliga gesperrt – um Verletzungen zu vermeiden.

Für Maurice Riege und Felix Hufnagel (U19), die ebenfalls in Dubai dabei sind, hatte Germania eine Ausnahme von der Sperre erwirkt.

Wenig Personal in Deutschland

Viel Personal gibt es hierzulande nicht, der Verband ist sehr klein. Im Siebener-Rugby haben die Deutschen inzwischen dennoch Kontakt zur Weltspitze. Nur knapp verpassten sie die Teilnahme an der Weltliga, das große Ziel des amtierenden Europameisters ist Olympia 2014. Das Geschehen konzentriert sich daher immer mehr auf das Siebener- statt auf das klassische 15er-Rugby, das international nur noch drittklassig ist und für das kaum Geld zur Verfügung steht. Die olympische Variante hingegen wird mit rund 2,6 Millionen Euro pro Jahr gefördert.

Germanen-Coach Daniel Stephens kritisiert nicht nur die aus seiner Perspektive mangelhafte Kooperation und Kommunikation zwischen DRV und Vereinen. Er erkennt einen Riss, der sich zwischen den Siebener-Spielern und dem Rest auftut. „In der Mannschaft ändern sich langsam, aber spürbar Sozialgefüge und Zusammenhalt.“ Der Teamgeist nehme Schaden.