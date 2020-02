Nach Entlassung: Gerry Ehrmann droht Kaiserslautern mit Anwälten - "Das ist erfunden und erlogen"

Klub-Legende Gerry Ehrmann wehrt sich gegen die Vorwürfe seines ehemaligen Arbeitgebers und droht dem 1. FC Kaiserslautern mit rechtlichen Schritten. "Ich bin geschockt und traurig, dass das jetzt solche Ausmaße angenommen hat", erklärte der 61-Jährige im Gespräch mit Sport1. Der Drittligist hatte die umstrittene Entlassung des langjährigen Torwarttrainers am Montag mit eskalierten Auseinandersetzungen zwischen Ehrmann und Cheftrainer Boris Schommers begründet.

Es sei "mehrfach durch Gerry Ehrmann zu massiven, substantiellen Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam gekommen", hieß es in einer Stellungnahme, die der Klub am Montagabend veröffentlicht hatte. Und weiter: "Diese Vorkommnisse sind dabei unter Zeugen aus dem Trainer- und Betreuerteam passiert sowie dokumentiert und haben in ihren Auswirkungen auch die Mannschaft erreicht. Zum Schutz der betroffenen Personen und für die Gewährung eines zielgerichteten Trainings- und Spielbetriebs sah sich die Vereinsführung zum Handeln gezwungen."