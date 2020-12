Gerücht um Schalke-Profi Ozan Kabak: Liverpool will Innenverteidiger gegen Divock Origi tauschen

Beim FC Schalke 04 ist er einer der wenigen Leistungsträger in dieser Saison - aber wie lange noch? Laut Daily Telegraph steht Ozan Kabak beim FC Liverpool weiter ganz hoch im Kurs. Jürgen Klopp und Co. könnten sich demnach ein Tauschgeschäft mit den Knappen vorstellen und im Gegenzug für den Türken Stürmer Divock Origi zum S04 ziehen lassen. Diese Überlegungen will auch Sky erfahren haben.

