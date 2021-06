Bericht: Werder Bremens Ex-Kapitän Niklas Moisander vor Wechsel zu Malmö FF

Niklas Moisander steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel nach Schweden. Der 35 Jahre alte ehemalige Kapitän des SV Werder Bremen , der den Verein nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen hat, müsse sein neues Arbeitspapier beim schwedischen Meister Malmö FF nur noch unterschreiben, berichteten am Dienstag die schwedische Zeitung Expressen und der Weser-Kurier. Er solle beim Rekordchampion in Malmö "demnächst offiziell vorgestellt werden", hieß es in den Berichten über den erfahrenen Abwehrspieler weiter.

Moisander wechselte im Sommer 2016 für 1,7 Millionen Euro von Sampdoria Genua an die Weser. In fünf Spielzeiten bei Werder steuerte der Innenverteidiger in 142 Einsätzen insgesamt drei Treffer und die gleiche Anzahl an Torvorlagen bei. Die größten Erfolge in seiner Karriere hatte der Finne in den Niederlanden. Dreimal gewann er dort die Meisterschaft, zweimal mit Ajax Amsterdam (2013, 2014) und einmal mit AZ Alkmaar (2009). Mit den beiden Vereinen durfte er zudem jeweils einmal den niederländischen Superpokal in den Himmel recken.