Gerüchte um Barcelona-Interesse an Stuttgart-Verteidiger Borna Sosa: VfB hält sich bedeckt

Der VfB Stuttgart äußert sich nicht zu den Medienberichten um Linksverteidiger Borna Sosa. Man beteilige sich generell nicht an Spekulationen, teilte der Verein am Dienstag auf Anfrage mit. Wie der Pay-TV-Sender Sky tags zuvor gemeldet hatte, soll der spanische Top-Klub FC Barcelona auf der Suche nach einem Ersatz für Jordi Alba sein und dabei einen Transfer des 24-Jährigen in Erwägung ziehen. Demnach stehe er auf der Kandidatenliste der Katalanen weit oben. Am Rande des Stuttgart-Spiels gegen den BVB (0:2) am vergangenen Freitag soll es dem Bericht zufolge bereits erste Verhandlungen gegeben haben.

Anzeige