Nach Gerüchten um Bobic-Nachfolge: Ex-Frankfurt-Profi Spycher schwört Bern die Treue

Der frühere Eintracht-Profi Christoph Spycher will nicht zur nächsten Saison Nachfolger von Fredi Bobic als Sportvorstand in Frankfurt werden. Er bleibe "zu 100 Prozent" auch in der kommenden Spielzeit Sportchef beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern, sagte der 42-Jährige in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Klubs. Bobic hatte in dieser Woche bestätigt, dass er den hessischen Bundesligisten im Sommer verlassen will. Der ehemalige Eintracht-Profi Spycher galt als möglicher Anwärter auf den Posten.

