Gerüchte um Haaland, unklare Zukunft von Zagadou – BVB-Trainer Rose bezieht Stellung

Wohin zieht es Erling Haaland? Diese Frage beschäftigt inzwischen fast die ganze Fußball-Welt. Borussia Dortmund geht in der Öffentlichkeit mit diesem Thema noch relativ entspannt um. Ähnlich sieht das auch bei der Personalie Dan-Axel Zagadou aus - obwohl der Vertrag des 22 Jahre alten Abwehrspielers bereits in etwas mehr als sechs Monaten ausläuft. Vor der im Januar starteten Transfer-Periode äußert sich BVB-Trainer Marco Rose zu beiden Spielern und spricht auch über mögliche Verstärkungen.

"Bei all dem, was auf Erling einprasselt und spekuliert wird fast schon jeden Tag, wie er damit umgeht, ist außergewöhnlich. Wir alle, die mit ihm arbeiten, wir sind das gewohnt. Es wird mal mehr und mal weniger. Irgendwann wird irgendjemand wieder eine Ideen haben. Wir sind darauf vorbereitet. Wir treffen uns jeden Tag und sind im Austausch. Wenn jemand von außen versucht Dinge reinzutragen, dann lässt uns das kalt", sagte Rose über die vielen Spekulationen rund um Haaland.

Rose hofft auf Zagadou-Verbleib

Verlassen könnte den BVB im kommenden Sommer auch Zagadou. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft aus. In der aktuellen Spielzeit fiel der Franzose zunächst nach einer Knie-Operation aus. Er kämpfte sich auch über Einsätze in der Reserve zurück und absolvierte vier Bundesliga-Partien in der aktuellen Spielzeit. Zuletzt stand er zweimal über 90 Minuten auf dem Platz und vertrat den verletzten Manuel Akanji.

Große Kader-Veränderungen bereits in der Winterpause erwartet Rose aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Der BVB-Coach bezeichnete die Planungen als "entsprechend eng". Weiter führte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, Sky) aus: "Ich kann gerne nochmal bei Aki anrufen. Was ich an Signalen bekommen habe, müssen wir dort aber auf das Wohl des Vereins schauen und ein paar Löcher stopfen. Als Trainer hat man Wünsche und für die Art und Weise, wie wir spielen wollen, müssen wir an unserem Kader arbeiten." Zuletzt wurde der Revierklub mit einer Leihe von Chelsea-Profi Hakim Ziyech in Verbindung gebracht.