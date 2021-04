Gerüchte um Cheftrainer-Job für Terzic - BVB-Manager Zorc: "Wir planen mit Edin"

Das Trainer-Karussell in der Bundesliga ist voll in Fahrt. Julian Nagelsmann wechselt zu den Bayern, bei RB Leipzig wird Jesse Marsch sein Nachfolger. Beim VfL Wolfsburg ist die Zukunft von Trainer Oliver Glasner alles andere als klar. Bei einem Abschied des Österreichers aus Wolfsburg wird BVB-Trainer Edin Terzic als ein möglicher Nachfolger genannt. Terzic rückt beim BVB im Sommer wieder in die zweite Reihe, weil Marco Rose, noch Mönchengladbach, neuer Cheftrainer wird.

Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am Freitagabend (20.30/Sky) äußerte sich Terzic zu den Spekulationen um seine Person. "Ich möchte dieses Spiel nicht mitspielen", äußerte sich Terzic auf die Frage in der offiziellen Pressekonferenz, ob er den Co-Trainer Job in der neuen Saison gegen einen Cheftrainer-Posten tauschen würde. "Wir haben uns in der Vergangenheit sehr klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin und ich war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war. Aktuell gibt es für mich nur diese Themen: Die Champions-League-Quali zu schaffen und ins Pokal-Finale zu kommen."