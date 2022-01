Gerüchte um Nachfolge von Max Eberl in Gladbach: Nürnberg-Sportchef Dieter Hecking reagiert

Für die offen ausgesprochenen Gründe seines sofortigen Ausstiegs als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach erhält Max Eberl viel Zuspruch aus der Fußball-Branche. Sein Abgang nach 13 Jahren als Manager stellt die Verantwortlichen aber auch vor große Probleme, wie diese am Freitag einräumten. Denn in Gladbach geht es nun ohne den langjährigen Macher weiter. Die Nachfolge soll verhältnismäßig schnell geregelt werden. "Wir werden uns nicht viel Zeit geben", sagte Klubchef Rolf Königs. Als einer der Kandidaten wurde hartnäckig der Name von Dieter Hecking gehandelt. Der aktuelle Sportvorstand des 1. FC Nürnberg erteilte einem möglichen Wechsel zu den "Fohlen" nun jedoch eine Absage. Anzeige

Hecking, von dem sich Eberl und die Borussia vor knapp drei Jahren als Trainer noch trennten, erklärte gegenüber der Bild: "Es gibt keine Gespräche mit Gladbach. Ich bin Vorstand in Nürnberg und kein Trainer, der auf gepackten Koffern sitzt. Der Vertrag bis 2023 ist für mich bindend." Der frühere Borussen-Profi wird im Vorstand des Clubs sehr geschätzt. "Ich habe in Nürnberg ein tolles Team, die Zusammenarbeit ist klasse und wir haben noch viel Arbeit für uns", betonte Hecking weiter und bekräftigte seinen Standpunkt: "Wir sind auf einem guten Weg, in Nürnberg etwas aufzubauen – und das ist noch nicht zu Ende. Und dabei möchte ich nicht auf der halben Strecke aussteigen.”

Klar ist trotz der Hecking-Absage: Die Gladbacher orientieren sich bei der Nachfolger-Suche außerhalb des Vereins. Königs kündigte mit Blick auf die offene Personalfrage an: "Die Möglichkeiten intern haben wir schon abgesteckt, wir werden uns extern umschauen." Zum Profil des Eberl-Erben ergänzte der Klub-Boss: "Wir sind da vollkommen offen. Natürlich wäre Bundesliga-Erfahrung gut. Er muss sachlich, fachlich und charakterlich wunderbar zu uns passen. Das steht bei uns obenan."