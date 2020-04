Gerüchte um 96-Rakete Linton Maina: "Eigentlich haben wir nicht vor, ihn abzugeben"

Die Kölner Zeitung Express berichtet über den „Rheinland-Zoff um Hannovers Top-Talent“. Hannover 96 kann es recht sein, wenn sich die Bundesligisten aus Köln und Gladbach gegenseitig überbieten. Die Frage ist, wie viel Linton Maina den Erstligisten wert ist.

"Er hat viele Schritte nach vorn gemacht"

96-Manager Zuber ist zufrieden mit der Entwicklung des 20-Jährigen (sieben Torvorlagen, zwei Tore). „Er hat jeden Monat viele Schritte nach vorn gemacht“, sagt Zuber. Auch Gerüchte, das Fenerbahce konkret bei 96 angefragt hat, halten sich. Sogar von Angeboten ist die Rede.

Gibt es tatsächlich Angebote für Maina? „Bis jetzt ist noch nichts eingetrudelt“, versichert Zuber, der aber auch weiß, dass die meisten Klubs in während der Coronakrise die Füße still halten. Bei 96 indes geht die Planung eher in die Richtung, Maina zu behalten und in einem Jahr noch einmal über einen Transfer nachzudenken.