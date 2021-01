Nach 12 Matchdarts: Gerwyn Price bezwingt Gary Anderson und ist erstmals Darts-Weltmeister

Gerwyn Price ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister und übernimmt ab Montag die Führung in der Weltrangliste. Der 35 Jahre alte Waliser bezwang am Sonntagabend im Finale von Londonmit seinem insgesamt zwölften Matchdart den Schotten Gary Anderson mit 7:3 und löst damit nach sieben Jahren den Niederländer Michael van Gerwen an der Spitze des Rankings ab. Für den ehemaligen Rugby-Profi Price, der erstmals im WM-Finale stand, ist es der mit Abstand größte Erfolg seiner Laufbahn.

