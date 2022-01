Fan-Ärger bei Darts-WM: Gerwyn Price setzt nach Aus gegen Smith kryptischen Instagram-Post ab

Der entthronte Darts-Weltmeister Gerwyn Price hat nach dem Viertelfinal-Aus bei den Titelkämpfen in London zunächst auf große Analysen oder Bilanzen verzichtet. Stattdessen schrieb er etwas kryptisch nach der 4:5-Niederlage gegen Englands Michael Smith in der Nacht zum Sonntag auf Instagram: „Cheats“, was auf deutsch so viel heißt wie „Betrüger“ und setzte dazu einen Emoji, der einen Daumen nach oben zeigt. Die Botschaft war offensichtlich an einen Fan gerichtet, der den Titelverteidiger im Alexandra Palace immer wieder störte.

