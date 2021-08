Enttäuschung über 3.000 Meter Hindernis: Europameisterin Gesa Felicitas Krause nur Fünfte

Wieder nichts, mit dem Medaillentraum: Gesa Felicitas Krause ist am Mittwoch im Olympischen Finale über 3.000 Meter Hindernis der Frauen nur Fünfte geworden. Die zweifache Europameisterin und WM-Dritte von 2019 kam einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag klar hinter der neuen Olympiasiegerin Peruth Chemuthai aus Uganda ins Ziel. Silber ging an Courtney Frerichs aus den USA, Bronze sicherte sich Hyvin Kiyeng aus Kenia.

Die deutsche Top-Athletin Krause war in ihrem Vorlauf am Sonntag noch Zweite geworden und hatte ihre Medaillen-Ambitionen damit untermauert. Doch im Finale musste sie am Mittwoch früh abreißen lassen. Nach 2.000 Metern war sie im Klassement nur Neunte, konnte im letzten Renn-Drittel dann immerhin noch vier Plätze gut machen. Unter anderem überholte sie auf der Zielgeraden die Slowenin Marusa Mismas-Zrimsek. Eine Enttäuschung gab es auch für Weltrekord-Halterin Beatrice Chepkoech: Angeschlagen wurde sie nur Siebte.

Die hochdekorierte Krause, die 2016 und 2018 Europameisterin wurde und 2017 und 2019 jeweils WM-Bronze gewann, wollte in Tokio endlich auch olympisches Edel-Metall gewinnen. In Rio de Janeiro 2016 kam Krause auf Platz sechs, Tokio ist bereits ihre dritte Olympia-Teilnahme. "Ja, bei den Olympischen Spielen möchte ich eine Medaille", stellte sie vor den Spielen klar. Nun ist es mit dem olympischen Traum erneut nichts geworden. Eine neue Chance will sie in drei Jahren nutzen: Schon vor den Tokio-Spielen kündigte Krause an, auch bis zu Olympia in Paris 2024 weiter zu machen.