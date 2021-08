"Gesamte Mannschaft marschiert": Stimmen zu Dynamo Dresdens 2:0 gegen Hannover

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir haben gewusst, dass wir am Leistungslimit spielen müssen - gegen eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen bundesliga-erfahrenen Spielern. Ich finde, das hat unsere Mannschaft sehr gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir wieder gute Ballgewinne, Situationen, die wir aber noch besser ausspielen müssen. Gegen den Ball waren wir wieder sehr kompakt und gut organisiert. Das Tor zum 1:0, das Michael Akoto gut vorbereitet und Christoph Daferner in Mittelstürmermanier erzielt hat, das hat uns sehr gut getan. Dass dann Sebastian Mai das zweite Tor noch macht, das hat den Abend gekrönt." ©