Auf der Jagd: Warum der Tourneesieg für Karl Geiger eine schwere Mission wird

Ein Krafttraining stand am Tag nach dem eher enttäuschenden Auftakt in diese 70. Vierschanzentournee für Karl Geiger auf dem Plan. Dann machte sich das deutsche Fliegerteam auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen, wo man das Jahr 2022 beim traditionsreichen Neujahrsspringen (14 Uhr, ZDF/Eurosport) mit einem Paukenschlag beginnen will.

Der erste deutsche Tourneegesamtsieg seit 20 Jahren bleibt weiter das Sehnsuchtsziel des Oberstdorfers Geiger, auch wenn nach seinem fünften Platz auf seiner Heimschanze erste Zweifel spürbar wurden. "Ich habe mir doch ganz schön viel Druck aufgelastet, auch wenn es mir vorher nicht so bewusst war. Das kann man nicht wegleugnen. Es fällt mir schwer und das wird auch die Challenge in nächster Zeit. Ich muss von Tag zu Tag schauen und es muss sich einfach fügen", sagt Geiger.

Der Druck als Topfavorit anzutreten, zehrt an Geiger mehr als erwartet

Unter diesen Voraussetzungen, so der Tourneegesamtzweite und dreimalige Weltmeister der Vorsaison, habe er in Oberstdorf das Maximale herausgeholt. Der Druck, mit dem Gelben Trikot des Gesamtweltcup-Spitzenreiters als Topfavorit anzutreten, zehrt mehr als erwartet am "mentalen Ausnahmeathleten" (Bundestrainer Stefan Horngacher).

6,1 Punkte oder auch 3,39 Meter Rückstand auf Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi sind freilich in den drei noch ausstehenden Tourneespringen locker aufzuholen. Die Schanze im Ortsteil Partenkirchen liegt "Skisprungingenieur" Geiger "ziemlich gut", was Platz zwei von 2020 beweist. Außerdem ist ihm die Rolle des "Arbeiters, Aufholers und Jägers" nicht nur nach Meinung von Chefcoach Horngacher perfekt auf den Leib geschneidert. Im vergangenen Winter hatte Geiger zwar das Heimspringen in Oberstdorf gewonnen und am Ende als Zweiter doch klar den Gesamtsieg verpasst. Geschlagen wurde er vom Polen Kamil Stoch, der nach seinem sensationellen Oberstdorf-Aus schon alle Chancen eingebüßt hat.

Das ist aber auch die einzige gute Nachricht für Geiger, denn die Konkurrenz besonders in Person von Kobayashi und Halvor Egner Granerud präsentiert sich bärenstark. Vor allem hat das Duo vor dem Neujahrsspringen noch weitere Asse im Ärmel. Kobayashi hatte in Oberstdorf die mit Abstand geringste Anlaufgeschwindigkeit – eigentlich ein wesentlicher Faktor für die Flugweite – des Favoritentrios. Trotzdem segelte er mit der Tagesbestweite von 141 Metern zum Sieg. "Ich werde mit meinen Technikern daran arbeiten, die Geschwindigkeit zu verbessern", kündigte der 25-Jährige an. Und fügte selbstbewusst hinzu, dass er "keinerlei Druck" spüre.

Favorit Granerud: "Wenn ich gut springe, können wirklich tolle Sachen passieren"

Kein Wunder, schließlich hat er die Tournee vor drei Jahren mit dem "Grand Slam" mit Siegen in allen vier Springen gewonnen und fühlt sich in Garmisch-Partenkirchen "pudelwohl". Noch besser geht es dem Norweger Granerud, der in der Gesamtwertung mit 2,8 Punkten Rückstand auf Platz zwei liegt: "Garmisch ist meine Lieblingsschanze bei der Tournee. Vor einem Jahr landete er hier auf Platz zwei: "Ich fühle mich jetzt viel besser als letzten Winter. Wenn ich gut springe, können wirklich tolle Sachen passieren."