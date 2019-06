Geschafft! 96-Verteidiger Waldemar Anton steht im endgültigen Kader für die U21-EM 

Lange wurde spekuliert, welcher Innenverteidiger aus dem vorläufigen Kader gestrichen wird. Erwischt hat es letztendlich Jordan Torunarigha, der bei Hertha BSC Berlin unter Vertrag steht. Anton bleibt dem DFB-Nachwuchs erhalten und reist mit zur Endrunde in Italien und San Marino.

Für Waldemar Anton steht ein echtes Highlight vor der Tür: Der Innenverteidiger von Hannover 96 steht im endgültigen Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Trainer Stefan Kuntz gab den Kader am Freitagmorgen bekannt.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 17. Juni (21 Uhr) gegen Dänemark. Es folgen Gruppenspiele gegen Serbien (20. Juni, 21 Uhr) und Österreich (23. Juni, 21 Uhr). Die Halbfinals steigen am 27. Juni und das Endspiel findet am 30. Juni (20.45 Uhr) im italienischen Udine statt. Die deutsche Mannschaft geht als Titelverteidiger ins Turnier.

Anton seit 2016 dabei

96-Verteidiger Waldemar Anton kam in der U21-Nationalmannschaft bislang elfmal zum Einsatz (0 Tore). Sein Debüt gab er am 2. September 2016. Bei der letzten EM (2017 in Polen) stand der 22-Jährige ebenfalls im Kader des DFB-Nachwuchses, zum Einsatz kam er allerdings nicht.