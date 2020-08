Geschäftsführer Frank Feldmann bei Hannover 96 freigestellt

Diese Trennung kommt zum aktuellen Zeitpunkt durchaus überraschend. Der Breitensportverein Hannover 96 hat seinen Geschäftsführer Frank Feldmann freigestellt. Die Abteilungsleiter von Hannover 96 haben die Trennung per Mitteilung erfahren, Feldmann hat sich bereits verabschiedet.

„Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, zukünftig unterschiedliche Wege einzuschlagen“, schreibt der Gesamtverein in kurz in einer SMS-Mitteilung. Feldmann war maßgeblich an der Entwicklung des Vereinssportzentrums beteiligt und in seiner Rolle keineswegs unumstritten. Der neue Vorstand vertraute nach der Übernahme vor rund eineinhalb Jahren dennoch dem Gespann Feldmann und seinem Stellvertreter Björn Pollmann.