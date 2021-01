Geschäftsführer Wehlend zuversichtlich: "Sehe Dynamo Dresden in der Bundesliga"

Dresden. Als Nachfolger des beurlaubten Michael Born hat Dynamo Dresdens neuer kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag über seinen Neustart an der Elbe und die anstehenden Aufgaben gesprochen – ein Interview. Anzeige

Herr Wehlend, wie sahen Ihre ersten Stunden als Geschäftsführer von Dynamo Dresden aus? Es fühlt sich unglaublich gut an, es ist ein wahnsinnig großer Verein, manchmal auch ein spezieller. Es ist ein Traditionsverein, den ich von Kindesbeinen an kennengelernt habe. Heute ist ein intensiver Tag. Um 10 Uhr hatten wir das erste Treffen, vorher eine Abstimmung mit Vertretern des Aufsichtsrats, dann die Vorstellungsrunde mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Das war ein wichtiger Aspekt. Dann hier zu sein, die Mannschaft kennenzulernen … – ich habe die Spiele verfolgt, zugegebenermaßen erst zuletzt etwas intensiver. Ich habe zum Leidwesen meiner Frau selten so viel Fußball geguckt wie in den letzten drei Monaten. Im Nachgang der Pressekonferenz wird es weitere Gespräche geben, wir werden inhaltlich einsteigen und am Dienstag geht es in der Geschäftsstelle los, wo die operative Arbeit aufgenommen wird. Ich werde auch mit Enrico Kabus (dem Interims-Geschäftsführer, d. Red.) die Wochen und Monate aufarbeiten, die er hier allein auf weiter Flur war. Respekt dafür. Ich weiß, was das bedeutet, diese Doppelbelastung zu haben.

Schließt sich mit der Rückkehr nach Dresden ein Kreis in Ihrem Leben? In der Tat schließt sich der Kreis. Es gibt drei Bände in diesem „Roman“. Ein junger Mann, der hier aufgewachsen ist und Dresden verlässt, um zu studieren und seinen beruflichen Traum wahr zu machen. Dann die Zeit in Osnabrück, ich habe dort studiert, einiges dort auf die Beine stellen dürfen und erreichen können. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Jetzt komme ich zurück. Das ist der dritte Band. Das ist eine sehr emotionale Geschichte, nicht nur der Abschied von Osnabrück, sondern auch das Ankommen hier – das habe ich am Sonntagabend gemerkt in dieser leider menschenleeren Stadt –, aber auch die ganzen persönlichen Kontakte, wenn man sich dann wiedersieht. Das letzte Spiel der vergangenen Saison war sehr emotional, auch für uns Osnabrücker. Die Verabschiedung von Ralf (Minge, d. Red.), die Spieler, die mit hängenden Köpfen dennoch stolz sein konnten auf das, was sie erreicht haben. Unvergessen ist bei mir auch das Relegationsspiel 2013, als ich das erste Mal das neue Stadion in dieser Wucht erlebt habe.

Was verbindet Sie noch mit Dresden? Wie schwer fiel der Abschied nach über 30 Jahren Osnabrück? Schon schwer. Es waren 32 Jahre in Summe mit verschiedensten beruflichen Stationen, mit vielen Freundschaften, die geschlossen wurden. In Dresden habe ich natürlich noch Freunde, wir hatten gerade jetzt 35 . Abitreffen in Blasewitz, das war ein recht kleiner Kreis, der dort sein konnte. Das war sehr schön, das zu machen. Meine Familie lebt zum Teil noch hier, meine Mutter, 86 Jahre, die es noch gar nicht richtig fassen kann, dass ihr verlorener Sohn jetzt wieder da ist. Darüber hinaus sind meine Geschwister wieder in Dresden. Es ist eine verdammt lange Zeit, aber fühlt sich gut an, wieder hier zu sein.

Kehren Sie auch privat zurück? Ja, wir kommen nach Dresden. Ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich erledigen können. Meine Frau hat in Osnabrück ein eigenes Unternehmen, betreibt eine Berufsfachschule im Gesundheitswesen. Gerade in Zeiten wie diesen eine anspruchsvolle Aufgabe. Da müssen wir sehen, wie wir das hinbekommen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das unserer Hündin klarmache, dass sie nicht mehr durch ihren geliebten Teutoburger Wald streifen darf. Dafür gibt es hier andere schöne Orte.

Welche Rolle spielte Dynamo in Ihrem Leben? Wie haben Sie die Entwicklung verfolgt? Es gab immer wieder Kontakt zu Dynamo Dresden, ich habe es sportlich verfolgt. Wir waren Anfang 2018 zur gleichen Zeit in Spanien im Trainingslager, wo ich mit Ralf Minge gesprochen hatte – noch vor seiner Erkrankung, die dann leider kam. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich mir die Akademie hier im Rohbau anschauen durfte. So ein Projekt setzen wir in Osnabrück um, was Grundstückskäufe und so weiter angeht. Da sind viele Erfahrungen aus Dresden eingeflossen, nicht nur von Dynamo, auch von der Stadt und der DGI. Wenn du hier aufwächst und als Vierjähriger anfängst, Fußball zu spielen, damals noch in den Schuhen meines Bruders, in die ich mal reinwachsen musste – ein Nachbar von uns war Claus Boden, der sein persönlicher Star war und wegen dem er dann auch Torwart geworden ist bei Empor Tabak –, ich später auf dem Ascheplatz immer gegen die Großen spielen musste, dann ist das in einem drin. Da verfolgt man den Verein zwangsläufig.

Was nehmen Sie sich denn vor bei und mit ihrem Heimatverein? Kurzfristig geht es natürlich darum, den Kolleginnen und Kollegen zuzuhören und Dynamo richtig kennenzulernen. Langfristig ist es so, dass wir einen Traum haben, der lautet, irgendwann wieder in der Bundesliga zu spielen und durch Europa zu fahren. Das wird ein sehr langer Weg mit vielen Schritten, die zu gehen sind. Da gibt es auch keine Abkürzung, glaube ich. Man muss dafür hart und intensiv arbeiten. Darum geht es, trotz der schweren Krise, in der wir sind, Lösungen zu finden, weitgehend unbeschadet durchzukommen. Ein Ziel ist auch, Kontakt aufzunehmen mit allen Anspruchsgruppen, die es gibt, fanseitig, mitgliedsseitig, das ist sehr wichtig, aber auch mit Stadt, Politik und Verwaltung, sofern ich sie nicht schon kenne.

Worauf kommt es an, um mit Ralf Becker Hand in Hand als Geschäftsführer-Duo zu arbeiten?

Wir hatten in den letzten Wochen immer mal das eine oder andere Gespräch, auch wenn ich hier noch nicht operativ tätig sein konnte. Es gibt klare Prinzipien in der Zusammenarbeit. Wir sind Kollegen, arbeiten auf Augenhöhe und jeder hat das letzte Wort in seinem Bereich. Die menschliche Komponente ist eine sehr wichtige. Dazu gehört, dass man sich gegenseitig informiert. Wir haben das in den letzten Wochen schon gemacht. Persönlich passt es sowieso. Wir leben beide Fußball, das macht viel aus. Wir sprechen die gleiche Sprache. Insofern bin ich da absolut guter Dinge, dass das sehr gut funktioniert.

Welche Baustellen werden Sie zuvorderst beackern? Vordergründig die Themen Finanzen und Personal. Ins Thema Finanzen gehört auch das Thema Stadionzuschuss. Es steht schon auf der Tagesordnung. Das muss schnell entschieden werden. Eine Lösung ist unabdingbar. Sehr wichtig ist auch, mit den Anspruchsgruppen in Kontakt zu kommen, das heißt auf der Ebene der Fans und Mitglieder des e. V. Das steht für mich jetzt an. Niemand sollte mit dem Blick von außen glauben, dass er einen Fußballverein versteht und einen Verein wie Dynamo Dresden schon mal gar nicht.

Mit welchen Gedanken haben Sie das Thema Stadionbaustelle im Hinblick auf die Rolle der selbsternannten Sportstadt Dresden verfolgt? Mit Interesse seit Längerem. Ich habe die Pläne fürs Heinz-Steyer-Stadion verfolgt. Ich finde bemerkenswert, was Dresden alles an Entwicklungen angestoßen hat, welche Pläne es gibt, die Stadt weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass Dynamo Dresden dabei ein ganz wichtiger Baustein ist – neben den vielen Sportarten, die Dresden immer ausgezeichnet haben. Die Chance, als etablierter Zweitligist ein Bundesligastandort zu werden wie Bielefeld, Freiburg und Union Berlin – in diesem Konzept der Sportstadt Dresden kann hier etwas entstehen, das eine unglaubliche Kraft hat für alle Sportarten vor Ort. Infrastrukturinvestitionen sind immer Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Ich würde mich freuen, wenn alle dort gemeinsam an einem Strang ziehen. Dynamo kann einen entscheidenden Beitrag leisten zur Entwicklung dieser Sportstadt.

Wo sehen Sie die größten Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf Einnahmen und Umsatz? Wir müssen konstatieren, dass im Bereich Spielbetrieb wenig Wachstumsmöglichkeiten sind. Die Stadionauslastung ist fast schon ligaunabhängig sensationell. Deutliches Wachstum kann nur durch eine Erweiterung des Stadions erfolgen. Insgesamt ist es so, dass wir zwei Dinge realisieren müssen: Wir müssen es schaffen, auch ohne signifikante Transfereinnahmen wirklich positive Zahlen zu schreiben. Da bietet Dresden viel Potenzial. Wir müssen darüber hinaus insgesamt unsere Erträge von 33 bis 35 Millionen Euro deutlich steigern, denn ein durchschnittlicher Zweitligist hat etwa 43 Millionen Euro. Die, die in der Spitzengruppe angreifen, haben um die 50 bis 55 Millionen Euro. Dorthin müssen wir uns entwickeln. Über welche Wege, da möchte ich jetzt gar nicht der Prophet sein und sagen, so machen wir das. Das müssen wir uns gemeinsam erarbeiten. Dafür weiß ich aber noch zu wenig. Da freue ich mich auf die Gespräche. Das ist eines der Lieblingsfelder, die ich bestelle: nicht zwangsläufig Sanierung, aber das, was alle wachstumsorientierten Bereiche angeht.