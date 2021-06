"Habe mich für uns geschämt": England-Legenden üben nach Schottland-Remis harte Kritik

Das hatte sich ganz England wohl anders vorgestellt: Statt einem Ausrufezeichen gegen den Nachbarn aus Schottland kam die Mannschaft von Gareth Southgate im zweiten EM-Spiel nicht über ein 0:0 hinaus – und musste zwischenzeitlich sogar die totale Blamage fürchten. Kapitän Harry Kane musste sich hinterher daher auch bemühen, um etwas positives aus der Partie zu ziehen: "Es war nicht unsere beste Leistung aber der Punkt bringt uns einen Schritt näher in Richtung Achtelfinale", sagte er beim britischen Sender ITV. Anzeige

Deutlich härter gingen allerdings die Experten von der Insel mit den "Three Lions" ins Gericht: "Ich habe mich heute für uns geschämt", sagte der ehemalige England-Stürmer Ian Wright. Auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Chris Waddle war von der Leistung enttäuscht: "England war heute im ersten Gang gefangen", sagte er bei der BBC. Und Schottland-Legende Graeme Souness ging mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf sogar noch einen Schritt weiter: "Football isn't coming home with that team", mit diesem Team kommt der Fußball nicht nach Hause, sagte er in Anlehnung an den altbekannten Gesang der England-Fans, der in diesem Jahr mit dem Finale in Wembley neue Fahrt aufgenommen hatte.

Schottland feiert Debütant Gilmour: "Er war im Prinzip N'Golo Kanté"

Auf der anderen Seite gab es hingegen einen seltenen Erfolg gegen den größeren Fußball-Nachbarn zu feiern, auch wenn der ganz große Triumph am Ende ausblieb. Großes Lob gab es vor allem für den erst 20 Jahre alten Mittelfeldspieler Billy Gilmour, der in seinem Debüt für die schottische Nationalmannschaft mit dem Druck zurecht kam und eine Top-Leistung hinlegte, die ihn gleich zum "Man of the Match" qualifizierte. Kapitän Andrew Robertson erklärte folglich: "Er kann so viele Einsätze für Schottland sammeln, wie er möchte. Er hat eine große Zukunft vor sich, aber das hier und jetzt ist auch schon ziemlich gut." Hollands Verteidiger Patrick van Aanholt verglich den Youngster vom Champions-League-Sieger FC Chelsea auf Twitter mit einem Weltmeister: "Er war im Prinzip N'Golo Kanté."