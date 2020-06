„Geschärfte Sinne“: RB Leipzig will Standardsituationen besser verteidigen

Leipzig. Zwei Auffälligkeiten stechen drei Wochen nach dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig ins Auge. Wie schon in den Wochen vor der Unterbrechung des deutschen Oberhauses spielte die Elf von Julian Nagelsmann zuletzt zu oft Unentschieden. Drei von fünf Partien endeten remis, insgesamt sind es wie beim FC Schalke schon elf Punkteteilungen – der Ligahöchstwert!

Gegentor durch „magische Wade“

Vorm Gastspiel bei der TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr) erwartet Nagelsmann von seinen Schützlingen in der Verteidigung folglich eine etwas höhere Konzentration als zuletzt. „Wir versuchen da fokussiert zu bleiben. Die Jungs haben da geschärfte Sinne“, erklärte der Fußball-Lehrer auf der virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch.