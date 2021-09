"Die Geschichte geht weiter": Mario Götze verlängert bei der PSV Eindhoven – Vertrag bis 2024

Ex-Weltmeister Mario Götze hat seinen Vertrag beim niederländischen Klub PSV Eindhoven bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Montag mit. Der frühere Bundesliga-Profi war 2020 nach Auslaufen seines Kontraktes bei Borussia Dortmund in die Eredivisie gewechselt. In Eindhoven kam der 29-Jährige seitdem in 35 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. Zuletzt verpasste er allerdings mit der PSV den Einzug in die Champions League.

