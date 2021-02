"Haben Geschichte geschrieben": Die Stimmen zum 96-Derbysieg bei Eintracht Braunschweig

Erstmals seit der Spielzeit 1990/91 hat Hannover 96 wieder zwei Derbys in einer Spielzeit gewonnen. Nach dem 4:1-Hinspielsieg in der heimischen HDI-Arena ließen die Roten auch im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße drei Punkte folgen. Trotz schwachem Beginn und zwischenzeitlichem Rückstand siegte die Kocak-Elf mit 2:1 (zum Spielbericht).

Nach der Partie war die Freude von Ducksch, Sulejmani und Co. entsprechend groß. Auch 96-Trainer Kenan Kocak freute sich über die drei Punkte und widmet den Erfolg "vor allem den Fans". Hier gibt es die Stimmen zum Spiel!