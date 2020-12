Geschrumpfte Galopp-Saison in Ostdeutschland: Nur 17 von 29 geplanten Rennen

Leipzig. Der deutsche Galopprennsport hat schon einige schwere Krisen überstanden. Die Pandemie gehört zu den größten Herausforderungen seit dem zweiten Weltkrieg. Im Osten konnten nur 17 der geplanten 29 Rennen stattfinden. Die Situation hat vor allem Leipzig hart getroffen hat, „weil unser Aufgalopp am 1. Mai nicht stattfinden konnte, dessen stets ausgezeichnete wirtschaftliche Bilanz uns über die gesamte Saison geholfen hat“, erklärt Rennbahn-Chef Alexander Leip. Anzeige

Beim späten Auftakt am 27. Juni folgte das peinliche Theater um eine von der Stadt erteilte Genehmigung von 700 Besuchern, die drei Tage vor der Veranstaltung zurückgezogen wurde. „Ein Renntag ohne Publikum ist kein Renntag“, ist für Alexander Leip eindeutig klar und ergänzt: „Es fehlt an Emotionen, Jubel, Wettfieber und Nervenkitzel – einfach an allem, was den Galoppsport mit ausmacht, das haben wir in diesem Jahr deutlich gemerkt.“

Besser sah es beim zweiten und letzten Renntag am 17. Oktober aus. Da ließ der Geschäftsführer der Scheibenholz GmbH im Vorfeld durchblicken „Wir haben versucht, mit dem virtuellen Aufgalopp der Herzen am 1. Mai und einem Geisterrenntag im Juni das Beste aus dieser Saison zu machen, aber es blieb ein Trostpflaster, deshalb freuen wir uns nun umso mehr auf den ersten Publikumsrenntag. 2400 Besucher dürfen wir auf das Gelände lassen.“

Großer Sport in Hoppegarten

Da war sie wieder, die einmalige Atmosphäre im Scheibenholz, die Begeisterung und der Beifall der Zuschauer. Vor allem für Championjockey Bauyrzhan Murzabayev, als er auf Danka seinen 100. Saisonsieg perfekt machte. „Sportlich,“ so Alexander Leip, „waren die beiden Renntage in Ordnung, wobei ich die fünf Tagessiege von Trainer Roland Dzubasz am 27. Juni hervorheben möchte, aber finanziell eine Katastrophe.“

Unverändert eine der Säulen des deutschen Galopprennsportes erwies sich Hoppegarten. Die züchterisch wichtigen Gruppe-Rennen gingen mal mit, mal ohne Zuschauer über den grünen Rasen. Herausragend und einmalig der 3. Oktober, als der Große Preis von Berlin und der dieses geschichtsträchtige Datum prägende Preis der deutschen Einheit auf der reichhaltigen Tageskarte standen. Das aktuelle Spitzenpferd Torquator Tasso und Tabera heißen die würdigen Sieger.

Und noch in anderer Hinsicht geht dieser Renntag in die Geschichte ein. „Wir durften 3900 Zuschauer begrüßen“, sagt Geschäftsführer Michael Wrulich, „das war die höchste Zahl, die im Corona-Jahr 2020 nicht nur auf einer deutschen Galopprennbahn, sondern Europaweit erlaubt waren. Und es gab keine positive Corona-Rückmeldung. Sportlich wurde es ein tolles Jahr, was wir im April gar nicht mehr erwartet hatten. Alle Gruppe-Rennen fanden auf gutem Niveau statt.“

Halle arg gebeutelt

Hinter dem wie immer rührigen Veranstalter in Seidnitz liegt ein insofern besonders nachhaltiges Rennjahr, weil zum einen sportlich das Niveau gehalten wurde, zum anderen jedoch der Abbruch des September-Renntages ein großes Loch in die Kasse gerissen hatte. „Das gab es in Dresden noch nie,“ denkt Rennvereins-Präsident Michael Becker ungern zurück, „nach 16 Stunden anhaltenden heftigen Regen musste unser fünfter Saisonrenntag nach zwei Prüfungen abgebrochen werden.

Und das ausgerechnet bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr, zu der immerhin 2609 Zuschauer zugelassen waren.“ Solidarisch gezeigt hatte sich der Rennverein einmal mehr, als der Saisonauftakt in Halle von den Gesundheitsbehörden in Sachsen-Anhalt kurzfristig abgesagt worden war und Dresden einsprang. Zum Glück erfolgreich, wie der Wettumsatz von 298.557 Euro zeigte, „das ist ein historischer Rekord,“ betonte Geschäftsführer Uwe Tschirch. Übrigens: Dresden druckte als einziger Veranstalter ein Rennprogramm.

Nur einmal im Jahr 2020 galoppierten die Vollblüter auf den Passendorfer Wiesen. Das geschah am 22. August mit 400 vom Gesundheitsamt erlaubten Zuschauern. Ein stimmungsvoller Nachmittag und der Rekordumsatz von 182.882 Euro. In bester Erinnerung bleibt dieser Tag auch den Mitgliedern des Leipziger Rennstalles Scheibenholz, nachdem Zauberlady für Glücksmomente gesorgt hatte.

Zweimal Galopp in Magdeburg

Auf diese musste der Veranstalter schnell wieder verzichten, als vor dem nächsten geplanten Renntag und Saisonhöhepunkt am 31. Oktober das Gesundheitsamt unmöglich zu erfüllende organisatorische Vorgaben stellte. Da drängt sich die Frage auf, warum auf einer so populären und mit viel Geld wieder aufgebauten Turfstätte zweimal seitens des Gesundheitsamtes nicht das machbar war, was auf anderen Bahnen klappte.

Als eine straff und sehr erfolgreich geleitete Rennbahn ist die Anlage im Herrenkrug bekannt. Da führt Präsident Heinz Baltus geschickt Regie, musste aber zugunsten der Bahnen mit Gruppe- und Listenrennen auf zwei Termine verzichten. So umrundeten nur am 31. Juli und 12. September die Pferde den Kurs, aber bei höheren Rennpreisen als anderswo, jeweils mit 1000 Zuschauern und bei der späten Premiere mit einem noch nie erreichten Wettumsatz von 254.444 Euro.